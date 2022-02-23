Англия

Наставник Арсенала поделился последними событиями внутри команды.

В рамках перенесенного двадцатого тура Английской Премьер-Лиги лондонский Арсенал примет в родных стенах Вулверхэмптон.

Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился мыслями накануне поединка, а также рассказал о последних новостях команды.

"Вулверхэмптон очень стабильная команда — это пример многим для подражания. Думаю, секрет успеха в правильной трансферной политике, а также в руководстве клуба, которое делает все для сближения футболистов.

Наш будущий соперник — один из претендентов на зону Лиги чемпионов, бесспорно. Я думаю, что нас ожидают своеобразные американские горки, которые будут вплоть до конца чемпионата. Естественно, мы намерены пробиться в группу ЛЧ, ведь Арсенал всегда должен играть с лучшими.

Я делаю все, чтобы вернуть Арсенал на вершину. Я играл в Лиге чемпионов и желаю того же своим подопечным. Давление? Конечно, футболисты его испытывают, ведь мы долгое время вне этого турнира. К тому же, парни еще молоды, они не привыкли к этому. Важно хорошо тренироваться и быть предельно сконцентрированным — тогда все получится.

Перед матчес с Вулверхэмптоном у нас впервые за долгое время нет ни травмированных, ни заболевших футболистов", — приводит слова испанского наставника официальный сайт Арсенала.

Напомним, поединок между "канонирами" и "волками" состоится в четверг, 24 февраля в 21:45 по киевскому времени.

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