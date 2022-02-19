Англия

Наставник Арсенала высказался о своем подопечном.

Главный тренер лондонского Арсенала прокомментировал прогресс Николя Пепе на тренировках команды.

Специалист доволен тем, как работает ивуариец. Кроме того, Артета отметил его личностные изменения.

"Пепе очень изменился. Его отношение к работе, его энергия и улыбка — он стал другим. Мне нравится то, как он тренируется и делает это очень эффективно. Я не знаю, что с ним случилось, но возможно, он вновь почувствовал себя важной частью коллектива", — приводит слова Артеты Фабрицио Романо.

В текущем сезоне пепе провел 12 поединков за Арсенал во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами, а также сумел отдать пять голевых передач.

Отметим, что сегодня "канониры" на своем поле примут Брентфорд. Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

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