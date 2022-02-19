Наставник Арсенала высказался о своем подопечном.
николя пепе, getty images
19 февраля 2022, 10:43
Главный тренер лондонского Арсенала прокомментировал прогресс Николя Пепе на тренировках команды.
Специалист доволен тем, как работает ивуариец. Кроме того, Артета отметил его личностные изменения.
"Пепе очень изменился. Его отношение к работе, его энергия и улыбка — он стал другим. Мне нравится то, как он тренируется и делает это очень эффективно. Я не знаю, что с ним случилось, но возможно, он вновь почувствовал себя важной частью коллектива", — приводит слова Артеты Фабрицио Романо.
В текущем сезоне пепе провел 12 поединков за Арсенал во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами, а также сумел отдать пять голевых передач.
Отметим, что сегодня "канониры" на своем поле примут Брентфорд. Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.
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