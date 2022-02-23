АПЛ изменила дату матча 31 тура Кристал Пэлас — Арсенал — сообщил официальный сайт "канониров".

Изначально поединок был запланирован на субботу, 2 апреля, однако состоится 4 апреля.

Ранее тренер Арсенала Микель Артета заявил, что хочет, чтобы его команда приносила радость людям.