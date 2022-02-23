Англия 23 февраля 2022, 18:31 Арсенал объявил о переносе матча АПЛ Поединок 31-го тура против Кристал Пэлас отложен. Фото Getty Images 23 февраля 2022, 18:31 АПЛ изменила дату матча 31 тура Кристал Пэлас — Арсенал — сообщил официальный сайт "канониров". Изначально поединок был запланирован на субботу, 2 апреля, однако состоится 4 апреля. Ранее тренер Арсенала Микель Артета заявил, что хочет, чтобы его команда приносила радость людям. Команды Арсенал Кристал Пэлас Источники ФК Арсенал (Лондон) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте