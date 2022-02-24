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Ливерпуль - Лидс, getty images/football.ua
24 февраля 2022, 01:31
В девятнадцатом туре английской Премьер-Лиги Ливерпуль на своем поле уверенно разгромил Лидс со счетом 6:0.
Подопечные Юргена Клоппа отправили в ворота соперника по три безответных мяча в каждом из таймов матча.
Обзор матча:
Ливерпуль - Лидс 6:0
Голы: Салах, 15 (пен.), 35 (пен.), Матип, 30, Мане, 80, 90+1, Ван Дейк, 90+3
Ливерпуль: Алиссон — Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнолд — Алькантара (Хендерсон, 68), Фабиньо, Джонс (Милнер, 77) — Диас (Ориги, 84), Мане, Салах
Лидс: Мелье — Фирпо, Стрейк, Эйлинг, Даллас — Харрисон, Форшоу, Родриго (Робертс, 46), Клих (Шеклтон, 46), Рафинья — Джеймс (Гелхардт, 61)
Предупреждения: Фирпо, Эйлинг, Гелхардт