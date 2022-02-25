Англия

Менеджер лондонського клубу розповів про форварда.

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс прокоментував ситуацію з українським нападником Андрієм Ярмоленком напередодні зустрічі з Вулвергемптоном.

"Зараз Ярмоленко перебуває не в найкращому стані, тому ми надали йому кілька вихідних. Ми обов’язково йому допоможемо.

Це дуже тяжкий час для нього та його сім’ї, ми відносимося до цього з повагою. Я розмовляв з ним у четвер, він був засмученим. Сподіваємося, що все буде добре і всі члени його родини будуть у безпеці.

Ми всі засмучені останніми подіями. Ми тільки вийшли з пандемії, і останнє, чого ми хочемо, – це щось схоже на світову війну", – приводить слова Мойеса видання Evening Standard.

Матч Вест Гем – Вулвергемптон в 27-м турі АПЛ відбудеться у Лондоні в неділю, 27 лютого.

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