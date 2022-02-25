Англия

Іспанець прокоментував ситуацію з українським гравцем.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів про підтримку українського футболіста Олександра Зінченка в команді.

"Ми всі з ним розмовляли, я з ним розмовляв. Усі, друзі, персонал – ми живемо у цьому світі. На жаль, зараз такі заголовки по всьому світі, це викликає тривогу.

Алекс – неймовірно сильний хлопець, дійсно чудовий хлопець. Звісно, йому зараз важно, але вчора і сьогодні він чудово тренувався. Він готовий грати за потреби", – приводить слова Гвардіоли видання Manchester Evening News.

Нагадаємо, раніше Зінченко висловився щодо ситуації в країні і підтримав Україну.

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