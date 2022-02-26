Англия

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка.

Манчестер Сити в рамках поединка 27 тура чемпионата Англии отправится в гости к Эвертону.

Эвертон — Манчестер Сити

Суббота, 26 февраля, 19:30. Стадион Гудисон Парк, Ливерпуль. Главный арбитр встречи — Пол Тирни.

Эвертон подходит к отчетному поединку в бедственном положении. "Ириски" после 23 сыгранных матчей расположились на шестнадцатой строчке турнирной таблицы с 22 баллами. За последние пять поединков в чемпионате Англии Эвертон выиграл лишь раз — еще в четырех встречах были зафиксированы поражения.

Эвертон в прошлом туре играл против Саутгемптона и потерпел поражение со счетом 0:2. У Фрэнка Лампарда пока что мало что получается, но вряд ли перед ним стоят какие-то сверхъестественные задачи. Для "ирисок" важно отдалиться от зоны вылета, но набрать очки именно в игре с Манчестер Сити будет сложно.

Манчестер Сити, в свою очередь, довольно уверенно шел в чемпионате Англии до тех пор, пока не наткнулся на Тоттенхэм в прошлом туре и уступил со счетом 2:3. Конечно, у команды Пепа Гвардиолы остается еще три очка преимущества над Ливерпулем, но это ненадежный запас набранных баллов в противостоянии с командой Клоппа.

Манчестер Сити уже почти решил вопрос выхода в следующую стадию в Лиге чемпионов, а потому может полноценно сосредоточиться на чемпионате. Статистика личных встреч полностью говорит в пользу "горожан", а потому Эвертону придется очень постараться, чтобы зацепиться за набранные баллы.

Очень бы хотелось, чтобы с первых минут вышли Зинченко и Миколенко, но, кажется, в таком моральном состоянии они вряд ли получат место в старте.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Мина, Годфри, Делф, Дєвис, Сигурдссон — Палмер, Менди

Под вопросом: Дюкуре, Грей — Жезус, Штеффен, Грилиш

Интересные факты:

Манчестер Сити выиграл последние 9 матчей во всех соревнованиях против Эвертона.

Манчестер Сити забил как минимум 2 гола в последних 9 матчах против Эвертона во всех соревнованиях.

Манчестер Сити играл вничью в перерыве между таймами и побеждал в основное время в последних 3 выездных матчах против Эвертона во всех соревнованиях.

Манчестер Сити выиграл 8 из последних 9 выездных матчей (АПЛ).

Манчестер Сити забивал как минимум 2 гола в 8 из последних 10 выездных матчей (АПЛ).