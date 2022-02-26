Не найкращий час для фірмового звуку на Гудісон Парк.
Getty Images
26 февраля 2022, 07:30
Багаторічною традицією англійського Евертону під час домашніх матчів є ввімкнення сирени повітряної тривоги безпосередньо перед виконанням музичної композиції Theme from Z-Cars, що є культовою для фанатів клубу.
Евертон — Манчестер Сіті. Напередодні
Однак, під час "українського дербі лівого флангу захисту", у рамках якого у гості до ірисок завітає Манчестер Сіті з Олександром Зінченко у складі, від цієї можливості керівництвом клубу було прийнято рішення відмовитися.
У такій спосіб Евертон хоче виказати прояв поваги до Віталія Миколенка та Олександра Зінченка, які є нашими співгромадянами, відносно чергового акту агресії з боку російської федерації проти України.
Нагадаємо, що матч Евертон — Манчестер Сіті у рамках 27-го туру англійської Прем’єр-ліги відбудеться 26 лютого о 19:30 за київським часом.
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