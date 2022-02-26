Англия

Спеціаліст зізнався, що усі в клубі розуміють, за що їх хейтять.

Головний тренер Челсі Томас Тухель відповів на критику від людей на адресу клубу, яким володіє олігрх із країни агресора Абрамович.

"Ми не повинні вдавати, що проблеми немає. Ситуація є жахливою для всіх. Ніхто не очікував такого, це здається нереальним. Це затьмарює наш розум, не дає радіти перед фіналом Кубка англійської ліги.

Це приносить величезну невизначеність особливо тим, хто залучений більше, ніж ми. Ми надсилаємо їм наші найкращі побажання, звичайно.

Тим не менш, у ситуації з нашим клубом стільки невизначеності, що немає сенсу коментувати це. Ми в курсі всього цього, ми не маємо якоїсь інсайдерської інформації, як вам може здатися".

"Думаю, команда і тренери мають право не занурюватися в політику і зосередитися на спорті. Не тому, що ми ховаємось. Ситуація ясна, вона жахлива, безперечно.

Я можу зрозуміти критику щодо клубу і нас, людей, які його представляють. Ми не можемо повністю позбутися цього.

Але, можливо, люди зможуть зрозуміти мене як тренера та гравців як футболістів – ми не маємо розуміння того, що відбувається і наскільки у всьому цьому замішаний власник

Ми не відчуваємо відповідальності за те, що відбувається. Це жахливо, в цьому не може бути сумніву, війна в Європі для мене немислима протягом тривалого часу. Давайте почекаємо", — заявив Тухель.