Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому зіграють Евертон та Манчестер Сіті.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться рідкісне явище — на Гудісон Парк Евертон та Манчестер Сіті зіграють у новоявленому "дербі українського лівого флангу захисту".

Франк Лампард, після поразки від Саутгемптона (0:2), виставив у стартовому складі Дукуре в опорній зоні, у той час як Віталій Миколенко залишився у запасі.

Хосеп Гвардіола, на фоні невдачі у грі против лондонського Тоттенхему (2:3), зажадав побачити з перших хвилин Стоунза на правому фланзі оборони, утім Олександр Зінченко теж залишився на лавці для запасних.

Евертон: Пікфорд — Коулман, Холгейт, Кін, Кенні — Аллан, Дукуре — Івобі, ван де Беек, Гордон — Рішарлісон.

Запасні: Бегович, Паттерсон, Миколенко, Брантвейт, Таунсенд, Ель Газі, Аллі, Грей, Рондон.

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Діаш, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Бернарду Сілва, Фоден, Стерлінг.

Запасні: Карсон, Слікер, Вокер, Аке, Жезус, Гриліш, Зінченко, Фернандіньо, Марез.