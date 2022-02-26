Англия

Російський підприємець відреагував на санкції.

Власник Челсі Роман Абрамович прокоментував передачу клубу благодійному клубу.

"Протягом майже 20 років я розглядав свою роль як роль зберігача клубу, чиє завдання полягає в тому, щоб сьогодні ми досягали настільки великого успіху, наскільки це можливо, а також будували своє майбутнє, граючи при цьому позитивну роль у наших спільнотах.

Я завжди приймав рішення, керуючись найкращими інтересами клубу. Я, як і раніше, відданий цим цінностям. Саме тому я сьогодні передаю управління клубом опікунам благодійного фонду Челсі.

Я вважаю, що зараз вони перебувають у кращому становищі для того, щоб дбати про інтереси клубу, футболістів, персонал та вболівальників", – голосить заява Абрамовича.

Нагадаємо, іноземні інвестори намагалися купити у Романа Абрамовича Челсі.