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Евертон — Манчестер Сіті, getty images
26 февраля 2022, 22:59
Манчестер Сіті в рамках поєдинку чемпіонату Англії гості у Евертона і здобув перемогу. Підопічні Хосепа Гвардіоли набрали три очки завдяки єдиному голу Фодена.
Завдяки цьому результату Манчестер Сіті продовжує лідирувати у чемпіонаті Англії.
Огляд матчу:
Евертон — Манчестер Сіті 0:1
Гол: Фоден, 81
Евертон: Пікфорд — Коулман, Холгейт, Кін, Кенні — Аллан, Дукуре — Івобі (Ель-Газі, 88), ван де Беек (Аллі, 71), Гордон (Грей, 77) — Рішарлісон.
Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Діаш, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родрі, Гюндоган (Марез, 77) — Бернарду Сілва, Фоден, Стерлінг (Жезус, 78).
Попередження: ван де Беек, Аллан, Аллі — Едерсон