Англия

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти матчу.

Манчестер Сіті в рамках поєдинку чемпіонату Англії гості у Евертона і здобув перемогу. Підопічні Хосепа Гвардіоли набрали три очки завдяки єдиному голу Фодена.

Завдяки цьому результату Манчестер Сіті продовжує лідирувати у чемпіонаті Англії.

Огляд матчу:

Евертон — Манчестер Сіті 0:1

Гол: Фоден, 81

Евертон: Пікфорд — Коулман, Холгейт, Кін, Кенні — Аллан, Дукуре — Івобі (Ель-Газі, 88), ван де Беек (Аллі, 71), Гордон (Грей, 77) — Рішарлісон.

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Діаш, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родрі, Гюндоган (Марез, 77) — Бернарду Сілва, Фоден, Стерлінг (Жезус, 78).

Попередження: ван де Беек, Аллан, Аллі — ​Едерсон