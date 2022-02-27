Англия

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

У домашньому поєдинку 27-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі намагався подолати опір передостанньої команди національної першості — Уотфорда. Однак, "Червоні дияволи" у черговий раз зазнали невдачі у реалізації своїх гольових можливостей, у підсумку так і не вразивши чужих воріт.

Огляд матчу:

Манчестер Юнайтед — Уотфорд 0:0

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Ліндельоф, Варан, Алекс Теллес (Шоу, 74) — Фред (Санчо, 62), Матіч (Рашфорд, 74) — Еланга, Погба, Фернандеш — Роналду.

Уотфорд: Фостер — Нгакія (Кабаселе, 63), Каткарт, Самір, Камара — Сіссоко, Луза, Клеверлі (Куцка, 80) — Сарр, Кінг (Сема, 63), Денніс.