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Манчестер Юнайтед — Уотфорд, Getty Images
27 февраля 2022, 07:20
У домашньому поєдинку 27-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі намагався подолати опір передостанньої команди національної першості — Уотфорда. Однак, "Червоні дияволи" у черговий раз зазнали невдачі у реалізації своїх гольових можливостей, у підсумку так і не вразивши чужих воріт.
Огляд матчу:
Манчестер Юнайтед — Уотфорд 0:0
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Ліндельоф, Варан, Алекс Теллес (Шоу, 74) — Фред (Санчо, 62), Матіч (Рашфорд, 74) — Еланга, Погба, Фернандеш — Роналду.
Уотфорд: Фостер — Нгакія (Кабаселе, 63), Каткарт, Самір, Камара — Сіссоко, Луза, Клеверлі (Куцка, 80) — Сарр, Кінг (Сема, 63), Денніс.