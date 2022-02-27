Англия

Португальський нападник може очолювати не тільки позитивні рейтинги.

Виступи англійського Манчестер Юнайтед у поточному сезоні є далекими від ідеального, зокрема напередодні команда Ральфа Рангніка вчергове засмутила власних вболівальників на Олд Траффорд, не зумівши подолати захист передостанньої команди національної першості — Уотфорд (0:0).

Манчестер Юнайтед — Уотфорд 0:0 Огляд матчу

Від серії невдалих результатів команди безпосередньо страждають і індивідуальні показники її гравців.

Наприклад, португальський нападник "Червоних дияволів" Кріштіану Роналду під час матчу проти "шершнів" двічі потрапив у положення "поза грою", через що тільки зміцнив своє лідерство у цьому показнику, якщо брати до уваги весь поточний сезон.

У Роналду назбиралося вже 25 офсайдів, тоді як у найближчого переслідувача — форварда Вулвергемптона Рауля Хіменеса — лише 19 намагань опинитися перед воротами супротивників раніше, аніж захисники.

Сповільнити темпи зростання кількості положень "поза грою" або навпаки, збільшити її, у португальця буде можливість уже у наступному матчі його команди проти Манчестер Сіті на Етіхаді.