Лондонці підтримали Ярмоленка перемогою.
вест гем - вулвергемптон, getty images
27 февраля 2022, 17:55
У двадцять сьомому турі Англійської Прем'єр-Лізі лондоський Вест Гем на своєму полі переграв сусідів по місту з Вулвергемптона.
Підопічні Девіда Мойєса скористались останніми невдачами МЮ, та впритул наблизились до "червоних дияволів" — тепер команди розділяє всього два очки після 27-го туру.. Єдиний м'яч на свій рахунок записав Соучек, скориставшись передачею Майкла Антоніо.
Вест Гем — Вулвергемптон 1:0
Гол: Соучек, 59
Вест Гем: Фабіанськи — Кресвел, Зума, Довсон, Джонсон — Райс, Соучек, Форнальс (Діоп, 90+3), Лансіні, Боуен — Антоніо (Влашил, 90+1)
Вулвергемптон: Жозе Са — Коуді, Кілмен, Саїсс — Марсаль (Нето, 76), Хван Хі Чхан (Хіменес, 81), Трінкао (Поденсе, 60), Дендонкер, Невеш, Хувер — Фабіо Сілва
Попередження: Антоніо