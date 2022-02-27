Англия

Лондонці підтримали Ярмоленка перемогою.

У двадцять сьомому турі Англійської Прем'єр-Лізі лондоський Вест Гем на своєму полі переграв сусідів по місту з Вулвергемптона.

Підопічні Девіда Мойєса скористались останніми невдачами МЮ, та впритул наблизились до "червоних дияволів" — тепер команди розділяє всього два очки після 27-го туру.. Єдиний м'яч на свій рахунок записав Соучек, скориставшись передачею Майкла Антоніо.

Вест Гем — Вулвергемптон 1:0

Гол: Соучек, 59

Вест Гем: Фабіанськи — Кресвел, Зума, Довсон, Джонсон — Райс, Соучек, Форнальс (Діоп, 90+3), Лансіні, Боуен — Антоніо (Влашил, 90+1)

Вулвергемптон: Жозе Са — Коуді, Кілмен, Саїсс — Марсаль (Нето, 76), Хван Хі Чхан (Хіменес, 81), Трінкао (Поденсе, 60), Дендонкер, Невеш, Хувер — Фабіо Сілва

Попередження: Антоніо