Англия

Ліверпуль — володар Кубку Англійської ліги-2021/22!

Основний та додатковий час команди завершили без забитих м'ячів, після чого долю трофею вирішила футбольна "лотерея" завдовжки у 22 удари.

Челсі — Ліверпуль, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті. Челсі — Ліверпуль 0:0 (10:11 – пен.) Челсі: Менді (Аррісабалага, 118) — Чалоба, Тіаго Сілва, Рюдігер — Аспілікета (Джеймс, 57), Ковачич (Жоржиньо, 106), Канте, Алонсо — Маунт (Лукаку, 73), Пулішич (Вернер, 74) — Гаверц. Ліверпуль: Келлехер — Александер-Арнольд, Матіп (Конате, 91), Ван Дейк, Робертсон — Кейта (Мілнер, 79), Фабіньо, Хендерсон (Еліотт, 80) — Салах, Мане (Жота, 80), Діас (Орігі, 97). Попередження: Александер-Арнольд — Ковачич, Гаверц.