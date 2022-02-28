Англия

Наставник лондонського клубу прокоментував гру проти Ліверпуля.

Лондонський Челсі напередодні у драматичній серії пенальті з 22 ударами програм фінал Кубку Англійської ліги Ліверпулю (0:0, 10:11 – пен.).

Головний тренер "синіх" Томас Тухель після фінального свистка поділився з журналістами своїми враженнями стосовно виступу команди у звітній вечір.

"Ми віддали усі наявні в нас сили, аби цей матч виявився блискучим. Скасований гол Ромелу Лукаку в овертаймі — дуже тонкий момент, після якого у нас є виключно сумніви стосовно рішення арбітрів.

Нам забракло трохи вдачі: ми забили тричі, мали вдосталь шансів, і в них також було багато нагод. Нічия в основний час — справедливий підсумок.

Стосовно виходу Кепи на заміну під серію пенальті можу сказати, що ми робили це і раніше. Він трохи краще відбиває пенальті, і тому я прийняв це рішення. Незвично бачити, як всі 11 гравців підходять до позначки, проте він свій удар зробив занадто швидко.

Іноді це може обернутися проти вас, але ви усе одно ризикуєте, коли це потрібно зробити, ніхто вас не судитиме до цього моменту. А ось після — зрозуміла річ, що можна.

Посеред шторму досить спокійно. Тепер ми можемо дозволити собі зосередитися на тому, що ми найбільше любимо, — на грі у футбол. Ми знаємо, що є важливіші речі, аніж футбол.

Мене часто запитують стосовно вчорашньої зміни власників клубу. Я впевнений у завтрашньому дні цього проєкту. Те, як ми ставимося до окремих повсякденних речей, не зміниться", — заявив німецький спеціаліст.

Свій наступний матч лондонський Челсі зіграє 2 березня у Кубку Англії в гостях у Лутон Таун.