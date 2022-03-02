Англия

Керманич Манчестер Сіті пояснив рішення стосовно українського захисника у кубковій грі.

Манчестер Сіті напередодні продовжив свою гонитву за Кубком Англії, на стадії 1/8 фіналі обігравши Пітерборо на полі суперників (2:0).

З перших хвилин цієї гри на полі у складі "городян" з’явився український захисник Олександр Зінченко, якому команда надала право у цей вечір зіграти з капітанською пов’язкою у знак підтримки гравця на фоні важких подій у його рідній країні.

Цей жест не залишив головного тренера Сіті Хосепа Гвардіолу осторонь, про що він і розповів на своєму післяматчевому інтерв’ю.

"Фернандіньо, наш капітан, вирішив віддати капітанську пов’язку для Зінченка у цій грі задля того, аби показали, наскільки важливою є ситуація у його країні. Увесь колектив підтримав цей жест поваги, а також самого Алекса.

Для нього це дуже важкий період часу. Зараз він отримує підтримку не тільки з нашого боку, а й з боку усього світу. Час, у якому нам доводиться жити, є божевільним.

Грати в футбол зараз — найкращі ліки від болю для Зинченка. У підсумку, ми зуміли вийти до наступного раунду, незважаючи на ті труднощі, із якими ми стикалися у минулих гостьових кубкових матчах.

Суперники грали набагато краще за нас у другому таймі, проте ми контролювали хід подій на полі. Якість гравців, усе ж таки, зіграла свою роль", — підсумував іспанський спеціаліст.

Нагадаємо, що наступний матч для Манчестер Сіті — домашнє дербі проти Манчестер Юнайтед.