Англия

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті у гостях впевнено обіграв Пітерборо з Чемпіоншипу з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито в середині другого тайму, коли на 60 хвилині влучним ударом відзначився Марез, а через сім хвилин Гриліш подвоїв перевагу "городян".

Зазначимо, що "городян" у цьому матчі з капітанською пов'язкою на поле вивів Олександр Зінченко.

Огляд матчу:

Пітерборо — Манчестер Сіті 0:2

Голи: Марез, 60, Гріліш, 67