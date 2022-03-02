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Пітерборо — Манчестер Сіті, Getty Images
02 марта 2022, 10:42
У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті у гостях впевнено обіграв Пітерборо з Чемпіоншипу з рахунком 2:0.
Рахунок у матчі було відкрито в середині другого тайму, коли на 60 хвилині влучним ударом відзначився Марез, а через сім хвилин Гриліш подвоїв перевагу "городян".
Зазначимо, що "городян" у цьому матчі з капітанською пов'язкою на поле вивів Олександр Зінченко.
Огляд матчу:
Пітерборо — Манчестер Сіті 0:2
Голи: Марез, 60, Гріліш, 67