Англия

Наставник Челсі прокоментував травму його подопічного.

На минулих вихідних лондонський Челсі програв у фінальному поєдинку за Кубок Англійської ліги Ліверпулю у драматичній серії пенальті на Уемблі (0:0, 10:11).

Челсі — Ліверпуль 0:0 (10:11 — пен.) Огляд матчу

Окрім можливості завоювати черговий трофей, "сині" також зазнали втрати й у кадровому плані. Центральний захисник столичного колективу Трево Чалоба у жорсткому зіткненні з Набі Кейта під кінець додаткового часу отримав глибоке розсічення на тілі, однак не тільки завершив матч, а ще й реалізував один з ударів із позначки.

Головний тренер Челсі Томас Тухель після матчу наступним чином прокоментував стан свого підопічного:

"Після завершення матчу я не міг повірити у те, що відбувається у нашій роздягальні. Там у прямому сенсі слова була польова операція, я ніскільки не перебільшую! Лікарі зашивали його.

Я не міг у це повірити. Я тільки чув, як він кричить. Це були найжахливіші хвилини моєї тренерської кар’єри.

Досі для себе не зміг осягнути, як він зіграв хоча б хвилину з такою травмою. Більше того — він ще й забив пенальті у серії! Звісно, я можу сказати, що у хлопці є яйця, проте це анітрохи не вказує на те, наскільки сильний у нього характер. Моя повага!

Жахлива, жахлива відкрита рана. Просто не можна було відсторонити погляд. Потрібно було миттєво його шити, утім лікарі впоралися на відмінно", — зробив висновок німецький фахівець.

Відповідно до наведеної інформації від наставника Челсі, клуб не зможе розраховувати на Чалобу у кубковій грі проти Лутон Таун 2 березня, а також, швидше за все, під час найближчого матчу чемпіонату проти Бернлі.