Англия

Андрій Ярмоленко участі в матчі не брав, оскільки опинився поза заявкою "молотобійців".

В рамках 1/8 фіналу Кубка Англії на нас чекало протистояння двох представників англійської Прем'єр-ліги — Саутгемптона та лондонського Вест Гему.

Підопічні Ральфа Хазенхюттля, починаючи з 31-ї хвилини першого тайму, вели в рахунку завдяки голу Перро, але після перерви, на 60-й хвилині, форвард Вест Гему Майкл Антоніо, здавалося б, повернув інтригу у протистояння.

Проте вже 69-й хвилині зустрічі капітан Саутгемптону Джеймс Уорд-Проуз знову вивів свою команду вперед, а вже у компенсований час Армандо Броя закріпив успіх "святих", які і продавжать свій шлях у турнірі.

Саутгемптон — Вест Гем 3:1

Голи: Перро, 31, Уорд-Проуз, 69, Броя, 90+5 — Антоніо, 60