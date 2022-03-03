Англия

Для цього німцю було необхідно працювати з командою 6,5 років.

Німецький спеціаліст Юрген Клопп працює у англійському Ліверпулі починаючи з жовтня 2015 року, і за цей час досяг значних успіхів у керуванні колективом.

Однак, присутній ще один трофей, який ніколи не те щоб підкорявся "червоним" під управлінням їх поточного наставника, а й вище стадії 1/8 фіналу вони ніколи не піднімалися у його розіграші.

Той трофей — кубок Англії, чвертьфінал якого підкорився Ліверпулю після перемоги над Норвічем напередодні (2:1).

Таким чином, Клопп зумів подолати раніше недоторканну ним межу, а його команда все ще зберігає певні шанси на чотири завойовані трофеї по закінчені поточного футбольного року.

Додамо лишень той факт, що на досягнення бодай чвертьфіналу Кубку Англії Юргену знадобилося майже 6,5 років плідної праці, під час якої він вигравав головні трофеї Прем’єр-ліги, Ліги чемпіонів УЕФА, Суперкубку УЕФА, Клубного чемпіонату світу та Кубку англійської ліги.