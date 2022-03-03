Англия

Колектив Юргена Клоппа продовжує боротьбу за найстаріший футбольний трофей.

У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії в очному протистоянні зійшлися Ліверпуль та Норвіч Сіті, які виступають у англійській Прем'єр-лізі.

Команда Юргена Клоппа підтвердила статус фаворита і здобула перемогу над "канарками", тим самим пробившись до наступного раунду турніру.

Головним героєм зустрічі, безсумнівно, став японський нападник мерсисайдців Такумі Мінаміно, який записав на свій рахунок обидва забиті м'ячі у складі Ліверпуля. За Норвіча єдиним голом відзначився німець Лукас Рупп.

Ліверпуль — Норвіч 2:1

Голи: Мінаміно, 27, 39 — Рупп, 76

Ліверпуль: Алісон, Гомес, Конате, Цимікас, Хендерсон (Мортон, 61), Окслейд-Чемберлен, Джонс (Елліотт, 46), Мілнер, Мінаміно, Орігі (Мане, 84), Діогу Жота (Діас, 84).

Норвіч: Крул, Байрем, Гібсон, Циммерманн, Яннуліс, Рупп (Маклін, 77), Ле-Мелу, Норманн (Гілмор, 61), Рашиця (Роу, 61), Плахета (Сарджент, 46), Пуккі (Доуелл, 6) .

Попередження: Діогу Жота, Хендерсон - Байрем , Сарджент, Доуелл