Англия

Вілфред Сінго може змінити команду влітку.

Захисник Торіно Вілфред Сінго зацікавив два англійські коллективи.

Лондонські Арсенал та Тоттенгем вийшли на представників футболіста із пропозицією, повідомляє Football Italia.

За інформацією видання, клуби неодноразово відправляли своїх спостерігачів на поєдинки "биків", аби зібрати побільше інформации щодо захисника. Контракт Сінго закінчується влітку 2023 року, що означає ймовірність привабливої ціни для потенційних покупців.

На рахунку Сінго 25 матчів у поточному розіграші Серії А, в який він відзначився трьома забитими м'ячами, а также віддав чотири результативні передачі.

Transfermarkt оцінює футболіста у 12 млн євро.

Раніше повідомлялось про інтерес Ліверпуля до Сінго.