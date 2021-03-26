Англия

Ивуариец попал в сферу интересов мерсисайдцев.

Ливерпуль продолжает искать усиление линии обороны.

По информации Tuttosport, мерсисайдцы хотят приобрести защитника Торино Уилфрида Синго.

В Ливерпуле понимают, что 20-летний ивуариец не сразу станет игроком основы, однако хотят опередить конкурентов.

Источник сообщает, что "красные" сделали итальянскому клубу предложение в 20 млн евро, однако туринцы отвергли его.

Более того, сам игрок пока не хочет покидать Апеннины и ждет приглашения в Милан. В нынешнем розыгрыше Серии А Синго провел 21 матч, записав в свой актив один гол и два ассиста.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль рассматривает возможность подписания защитника Реала Начо Фернандеса.

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