Ивуариец попал в сферу интересов мерсисайдцев.
Уилфрид Синго, getty images
26 марта 2021, 12:24
Ливерпуль продолжает искать усиление линии обороны.
По информации Tuttosport, мерсисайдцы хотят приобрести защитника Торино Уилфрида Синго.
В Ливерпуле понимают, что 20-летний ивуариец не сразу станет игроком основы, однако хотят опередить конкурентов.
Источник сообщает, что "красные" сделали итальянскому клубу предложение в 20 млн евро, однако туринцы отвергли его.
Более того, сам игрок пока не хочет покидать Апеннины и ждет приглашения в Милан. В нынешнем розыгрыше Серии А Синго провел 21 матч, записав в свой актив один гол и два ассиста.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль рассматривает возможность подписания защитника Реала Начо Фернандеса.
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