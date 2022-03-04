Англия

Хавбек "містян" висловився щодо своєї останньої зустрічі із керівництвом клубу.

Півзахісник Манчестер Сіті Бернарду Сілва прокоментував своє становище у клубі, а також розповів про останню зустріч із керівництвом.

За словами футболіста, він не має претензій до клубу, хоча і не був задоволений своїм життям.

"Дійсно, у мене була зустріч із боссами клубу. Я мав бажання піти, але це не провина клубу в цілому. Я просто був незадоволений своїм становищем та життям.

Я люблю Манчестер Сіті і вважаю, щ нічого ще не сталося. Буду намагатись робити все задля клубу доки я тут знаходжусь", — наводить слова футболіста Фабріціо Романо.

В поточному сезоні на рахунку футболіста 35 зігранних матчів, у яких він відзначився десятьма забитими м'ячами, а також віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялось про бажання футболіста приєднатися до мадридського Реала.