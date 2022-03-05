Англия

Захисник сумлінно відноситься до обов’язків перед фанатами лондонського клубу.

Центральний захисник лондонського Челсі Андреас Кристенсен, чинний контракт котрого спиває вже прийдешнім літом, зараз знаходиться у активному пошуку нового місця роботи, попередньо відмовившись від нової угоди з "пенсіонерами".

Датчанином дуже активно цікавиться каталонська Барселона і, з огляду на багаточисельні переконання преси різних країн, саме у цей клуб він перейде вже у найближчому майбутньому.

Окрім "блаугранас", із Крістенсеном намагалися також зв’язатися представники конкурентів Челсі по англійській Прем’єр-лізі, однак, відповідно до інформації італійського журналіста Фабріціо Романо, Андреас на усі спроби контактів неухильно відповідав відмовою від подальших розмов, виказуючи тим самим повагу до свого поточного клубу.

Як повідомляється, Барса наразі готова запропонувати потенційному новачку вигідніші умови, аніж мюнхенська Баварія, а заключні перемовини стосовно угоди будуть проведені вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, що Крістенсен у цьому сезоні 26 разів з’являвся на футбольному полі, забивши двічі та одного разу віддавши гольовий пас.