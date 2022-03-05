Англия

Керманичу Тоттенгема набридлі питання про стан його підопічного.

Окрім розмови стосовно нестабільності виступів лондонського Тоттенгема, головний тренер "шпор" Антоніо Конте напередодні під час своєї прес-конференції зачепив питання занадто тривалої відсутності півзахисника його команди Олівера Скіппа.

Варто відзначити, що 21-річний гравець у поточному сезоні 28 разів з’являвся на футбольному полі на тлі того, що минулого футбольного року зіграв у 45 з 46 ігор Норвіча, у якому перебував на правах оренди.

У підсумку, на перший погляд незначне пошкодження пахових м’язів призвело до відсутності гравця вже впродовж календарного місяця, або сімох ігор його команди.

Коли Конте вчергове запитали про Скіппа, він уже не зміг стриматися:

"Олівер Скіпп? Мені шкода хлопця. Мені здається, що якщо ви хочете знати причини його відсутності, тоді потрібно викликати на прес-конференцію лікарів!

Гадаю, що в Англії інколи була б дуже доречна подібна практика. Лікарям у цій країні якось дуже легко працювати. Вони нічого не говорять, не пояснюють, що насправді відбувається. Розумієте?

Саме тому, я вважаю, що інколи, раз на два тижні, було б непогано мати змістовну прес-конференцію з усім лікарським відділом.

Скіпп наразі не готовий грати. У нього є біль у паху, із якою він намагається боротися. Раніше він би й міг швидко поновитися, проте зараз це не так. Треба тільки чекати на відновлення", — підсумував італієць.

Нагадаємо, що на лондонський Тоттенхем 7 березня очікує домашня гра проти Евертона.