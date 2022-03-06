Англия

Наставник "синіх" розкритикував уболівальників, які скандували прізвище російського бізнесмена та нинішнього власника клубу.

Челсі в рамках поєдинку 28 туру чемпіонату Англії вирушив у гості до Бернлі і добився нищівної перемоги з рахунком 4:0.

Під час цього поєдинку деякі вболівальники "синіх" скандували прізвище російського бізнесмена Романа Абрамовича, який нещодавно оголосив про майбутній продаж Челсі через можливе введення проти нього санкцій через воєнне вторгнення військ РФ на територію України.

Головний тренер Челсі Томас Тухель розкритикував ініціативу деяких вболівальників скандувати подібне.

"Зараз не час так чинити. Якщо ми проявляємо солідарність, ми повинні проявляти солідарність разом. Ми разом стаємо на коліно, якщо помирає людина з нашого клубу, ми показуємо повагу. Це не момент, щоб транслювати інші повідомлення.

Ми також робимо це завдяки тому, що ми є як клуб. Ми показуємо повагу. Нам потрібно, щоб наші вболівальники віддалися цій хвилині оплесків у цей момент. Ми робимо це для народу України. Немає іншої думки щодо ситуації. У них є наша підтримка. Ми повинні бути разом як клуб", — цитує слова Томаса Тухеля The Guardian.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що частина коштів з продажу Челсі піде на допомогу постраждалим від війни в Україні.

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