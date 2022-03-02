Англия

Російський бізнесмен виступив з офіційною заявою щодо продажу футбольного клубу Челсі.

Економічні санкції за агресію проти України, які були накладені провідними країнами світу, вже починають працювати проти загарбників.

Нещодавно власник лондонського Челсі Роман Абрамович заявив про передачу керування клубом благодійному фонду, аби убезпечити "синіх" від можливих негативних наслідків, однак, в інтерв’ю британському The Times керівники трасту зробили заяву про те, що вони "не погоджувалися взяти на себе ці функції, незважаючи на відповідні слова бізнесмена".

Сам Роман Абрамович виступив з офіційною заявою щодо цієї інформацію, підтвердивши своє бажання продати футбольний клуб Челсі. Більше того, російський бізнесмен запевнив, що частина виручених з продажу коштів піде на допомогу постраждалим від бойових дій в Україні.

"Я хотів би розповісти про спекуляції в ЗМІ за останні кілька днів щодо моєї власності в ФК Челсі. Як я вже говорив раніше, я завжди приймав рішення, керуючись інтересами клубу. Тому в нинішній ситуації я прийняв рішення продати клуб, оскільки вважаю, що це в інтересах клубу, вболівальників, співробітників, а також спонсорів і партнерів клубу.

Продаж Челсі не буде швидким, але відбуватиметься відповідно до належної процедури. Я не буду вимагати погашення жодних позик. Для мене це ніколи не було бізнесом чи ділом про гроші. Це була пристрасть до гри та клубу.

Більше того, я доручив своїй команді створити благодійний фонд, куди будуть передані всі чисті кошти від продажу. Гроші фонду підуть на благо всіх постраждалих від війни в Україні. Це включає надання критично важливих коштів на нагальні та невідкладні потреби жертв, а також підтримку довгострокової роботи з відновлення.



Будь ласка, знайте, що це було неймовірно важке рішення, і мені боляче розлучатися з клубом у такий спосіб. Однак я вважаю, що це в інтересах футбольного клубу Челсі.



Я сподіваюся, що я зможу відвідати Стемфорд Брідж востаннє, щоб попрощатися з усіма вами особисто. Для мене була привілей всього життя бути частиною ФК «Челсі», і я пишаюся всіма нашими спільними досягненнями. Футбольний клуб «Челсі» та його прихильники завжди будуть у моєму серці", — сказано в офіційній заяві Романа Абрамовича.

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