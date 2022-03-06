Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому зіграють Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

У рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Етіхад відбудеться дербі Манчестера.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над Евертоном (1:0), повернув Уокера на правий фланг захисту, виставивши в центр Стоунза, Грилиш доповнив трійку у півзахисті, а Марез з'явився на правому фланзі атаки. Олексадр Зінченко розпочне цей матч на лаві для запасних.

Ральф Рангнік, після нічиєї проти Уотфорда (0:0), випустив у центр оборони Магуайра, Мактоміней відправився до опорної зони, Санчо зіграє на правому фланзі атакувального півзахисного, а атаку очолить Еланга.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родрі, Гріліш — Марез, Бернарду Сілва, Фоден.

Запасні: Карсон, Зінченко, Мбета, Макейті, Гюндоган, Фернандіньо, Жезус, Делап.

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Бісака, Лінделеф, Магуайр, Алекс Теллес — Мактоміней, Фред — Санчо, Фернандеш, Погба — Еланга.

Запасні: Хендерсон, Байї, Джонс, Далот, Мата, Лінгард, Матіч, Меджбрі, Рашфорд.