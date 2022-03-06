У матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушив у гості до Вотфорда, де "каноніри" зуміли здобути у свій актив непрості три набрані очки.

Команди продемонстрували результативний футбол, проте підопічним Мікеля Артети таки вдалося "перестріляти" суперника завдяки голам Едегора, Сака та Мартінеллі.

Огляд матчу:

Вотфорд — Арсенал 2:3
Голи: Кучо, 11, Сіссоко, 87 — Едегор, 5, Сака, 30, Мартінеллі, 52

Вотфорд: Фостер — Кіко, Кеткарт, Самір, Камара — Сіссоко, Луза (Каємбе 64), Клеверлі (Калу 90) — Кучо, Денніс, Родрігес

Арсенал: Рамсдейл — Соареш, Вайт, Габріел, Тірні — Едегор (Холдінг 90), Парті, Джака — Сака, Лаказетт (Нкетіа 80), Мартінеллі (Пепе 73)

Попередження: Соареш, Нкетіа