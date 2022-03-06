Пропонуємо до вашої уваги відео кращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.
Getty Images
06 марта 2022, 18:38
У матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушив у гості до Вотфорда, де "каноніри" зуміли здобути у свій актив непрості три набрані очки.
Команди продемонстрували результативний футбол, проте підопічним Мікеля Артети таки вдалося "перестріляти" суперника завдяки голам Едегора, Сака та Мартінеллі.
Огляд матчу:
Вотфорд — Арсенал 2:3
Голи: Кучо, 11, Сіссоко, 87 — Едегор, 5, Сака, 30, Мартінеллі, 52
Вотфорд: Фостер — Кіко, Кеткарт, Самір, Камара — Сіссоко, Луза (Каємбе 64), Клеверлі (Калу 90) — Кучо, Денніс, Родрігес
Арсенал: Рамсдейл — Соареш, Вайт, Габріел, Тірні — Едегор (Холдінг 90), Парті, Джака — Сака, Лаказетт (Нкетіа 80), Мартінеллі (Пепе 73)
Попередження: Соареш, Нкетіа