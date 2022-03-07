Англия

Голкіпер МЮ прокоментував останні результати команди.

Манчестер Юнайтед програв дербі міста сусідам із Сіті та випав із зони Ліги чемпіонів, пропустивши вперед Арсенал, який має ще три гри в запасі.

Воротар "червоних дияволів" Давід Де Хеа прокоментував останні результати команди, пообіцявши вболівальникам не здаватися у боротьбі за місце у топ-4.

"Одного разу ми повернемо МЮ на те місце, яке він заслуговує. Це була ще одна темна пляма на цьому сезоні, але ми не будемо здаватися. Нам потрібно захищати наші кольори", — написав футболіст у своєму Instagram.

Відзначимо, що на Football.ua є відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед (4:1).