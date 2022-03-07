Англия

Захисник може відправитися в пошуках ігрової практики.

Фланговий захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот має намір залишити команду у літнє трансферне вікно.

Виконавець незадоволений своїм становищем у стані "червоних дияволів" та вже підшукує варіанти для продовження кар'єри, повідомляє Ніколо Скіра.

У послугах португальця зацікавлені представники італійської Серії А Рома та Фіорентина.

Відзначимо, що контракт Далота із МЮ дійсний до літа 2023 року.

В поточному розігращі АПЛ на рахунку футболіста всього 15 поєдинків, у яких він переважно з'являвся на полі з лави для запасних. Окрім того, фулбек зіграв по два матчі у Лізі чемпіонів та Кубку Англії.

Раніше повідомлялось про інтерес до Далота з боку мадридського Атлетіко.