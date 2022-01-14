Англия

Мадридский клуб следит за португальским защитником.

Защитник Манчестер Юнайтед Диогу Далот попал в сферу интересов Атлетико, сообщает издание AS.

Атлетико находится в поисках замены ушедшему Кирану Триппьеру и хочет приобрести португальского фулбека в январе. Также в шорт-лист "матрасников" входят защитник Лейпцига Расмус Кристенсен и Даниэль Васс из Валенсии.

Действующий контракт Далота с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 13 поединков в футболке "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что Атлетико не будет продлевать контракт с нападающим Луисом Суаресом.