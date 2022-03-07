Англия

Французький центрбек пов'язав своє майбутнє з "лисицями".

Лестер на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з центральним захисником Веслі Фофана.

21-річний француз уклав із "лисами" нову угоду, яка буде розрахована до літа 2027 року.

Фінансові деталі нового контракту не уточнюються.

Зазначимо, що цього сезону талановитий захисник не провів жодного поєдинку за Лестер, оскільки на літньому передсезонному зборі отримав жахливу травму ноги, а саме перелом малогомілкової кістки.