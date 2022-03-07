Англия

Легендарний англійський нападник звернувся до Міністра закордонних справ Російської Федерації.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві, а футбольний світ продовжує підтримувати боротьбу українського народу з россійськими загарбниками.

Після чергової заяви т. з. російського "дипломата" та Міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, легендарний форвард збірної Англії Гарі Лінекер відправив його вслід за російським кораблем.

"Пішов на**й", — відповів Лінекер на заяву Лаврова в Twitter.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!