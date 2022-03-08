Англия

Лондонський клуб може змінити власника у найближчий час.

Після чергової агресії з боку РФ до України, в ході якої наразі бомбардируються міста, села та мирне населення України, власник Челсі Роман Абрамович вимушений був виставити свій клуб на продаж.

На тлі цих подій вже з'явилися претенденти на купівлю лондонського клубу, повідомляє Goal.

Серед них є такі бізнес-структури як приватний консорциум з Саудівської Аравії, який готовий заплатити три мільярди доларів. Такой інтерес до Челсі проявляють американо-швейцарський консорциум начолі із Тоддом Боелі, власник Нью-Йорк Джетс Вуді Джонсон, та турецькій бізнесмен Мухсін Байрак.

Всього ж за даними видання є близько десяти претендентів на покупку Челсі.

Відзначимо, що раніше Абрамович виступив із заявою щодо продажу свого футбольного клубу.