Англия

Бразилець може змінити клуб влітку.

Вінгер амстердамського Аяксу та збірної Бразилії Антоні зацікавив низку європейських клубів.

Мова йдеться про лондонський Арсенал, Манчестер Юнайтед та нещодавно розбагатілий Ньюкасл, повідомляє Ніколо Скіра.

Окрім того, за успіхами 22-річного футболіста стежить такой Баварія. Всі ці клуби мають намір підписати Антоні під час літнього трансферного вікна.

У поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Антоні зіграв у 21 матчі, забивши сім м'ячів та віддавши чотири результативні передачі. Окрім того, на його рахунку два голи та чотири ассисти у шости матчах Ліги чемпіонів.

Transfermarkt оцінює футболіста у 35 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Арсенал зацікавлений у підписанні Пакета.