Вінгер амстердамського Аяксу та збірної Бразилії Антоні зацікавив низку європейських клубів.

Мова йдеться про лондонський Арсенал, Манчестер Юнайтед та нещодавно розбагатілий Ньюкасл, повідомляє Ніколо Скіра.

Окрім того, за успіхами 22-річного футболіста стежить такой Баварія. Всі ці клуби мають намір підписати Антоні під час літнього трансферного вікна.

У поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Антоні зіграв у 21 матчі, забивши сім м'ячів та віддавши чотири результативні передачі. Окрім того, на його рахунку два голи та чотири ассисти у шости матчах Ліги чемпіонів. 

Transfermarkt оцінює футболіста у 35 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Арсенал зацікавлений у підписанні Пакета.