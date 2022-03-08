Бразилець може змінити клуб влітку.
антоні, getty images
08 марта 2022, 11:04
Вінгер амстердамського Аяксу та збірної Бразилії Антоні зацікавив низку європейських клубів.
Мова йдеться про лондонський Арсенал, Манчестер Юнайтед та нещодавно розбагатілий Ньюкасл, повідомляє Ніколо Скіра.
Окрім того, за успіхами 22-річного футболіста стежить такой Баварія. Всі ці клуби мають намір підписати Антоні під час літнього трансферного вікна.
У поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Антоні зіграв у 21 матчі, забивши сім м'ячів та віддавши чотири результативні передачі. Окрім того, на його рахунку два голи та чотири ассисти у шости матчах Ліги чемпіонів.
Transfermarkt оцінює футболіста у 35 млн євро.
Раніше повідомлялось, що Арсенал зацікавлений у підписанні Пакета.