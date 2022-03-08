Англия

Футболіст може повернутися до АПЛ.

Нападник Удінезе Жерар Деулофеу проводить досить потужний сезон у складі італійського клубу та вже зацікавив представників іншого чемпіонату.

27-літній футболіст може перейти до Вест Гему вже влітку, повідомляє Football Italia.

Футболіст вже має досвід виступів у АПЛ, де він грав за Евертон та Вотфорд. До того ж, в послугах Деулофеу за даними Calciomercato зацікавлений Мілан, кольори якого він представляв у 2017 році.

Контракт футболіста з Удінезе розрахований до літа 2024 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 10 млн євро.

У поточному розіграші Серії А форвард зіграв 23 матчі, в яких забив вісім м'ячів, а також віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялось, що Вест Гем готовий викласти чималу суму за форварда Челсі Брою.