Футболіст може повернутися до АПЛ.
жерар деулофеу, getty images
08 марта 2022, 11:41
Нападник Удінезе Жерар Деулофеу проводить досить потужний сезон у складі італійського клубу та вже зацікавив представників іншого чемпіонату.
27-літній футболіст може перейти до Вест Гему вже влітку, повідомляє Football Italia.
Футболіст вже має досвід виступів у АПЛ, де він грав за Евертон та Вотфорд. До того ж, в послугах Деулофеу за даними Calciomercato зацікавлений Мілан, кольори якого він представляв у 2017 році.
Контракт футболіста з Удінезе розрахований до літа 2024 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 10 млн євро.
У поточному розіграші Серії А форвард зіграв 23 матчі, в яких забив вісім м'ячів, а також віддав дві гольові передачі.
Раніше повідомлялось, що Вест Гем готовий викласти чималу суму за форварда Челсі Брою.