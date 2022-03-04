Англия

"Молотобійці" хочуть посилити атакувальну лінію.

Вест Хем працює над посиленням лінії нападу у найближче літнє трансферне.

Як повідомляє видання Sport.es, "молотобійці" зосередилися на придбанні форварда Челсі Армандо Брої, який виступає за Саутгемптон на права оренди.

Джерело стверджує, що лондонський клуб готовий заплатити за нападника близько 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зазначимо, що на його рахунку у поточному сезоні дев'ять голів та результативна передача у 27 іграх. Броєю також цікавиться Арсенал.