Форвард Тоттегему висловився щодо роботи під керівництвом італійського фахівця.
харрі кейн, getty images
08 марта 2022, 14:46
Форвард Тоттенгему та збірної Англії Харрі Кейн висловився щодо співпраці із італійським наставником команди Антоніо Конте.
Футболіст вважає, що його команді дуже пощастило запросити такого тренера.
"Конте — фантастичний наставник. Гадаю, що нам дуже пощастило, що ми працюємо під його керівництвом. Антоніо зміг вивести мене з кризи та "гольової засухи".
Я завжди прагну прогресувати і зараз той момент, коли я зміг вийти знов на свій рівень. Вся команда хоче пробитись до Ліги чемпіонів", — наводить слова Кейна Фабріціо Романо.
У поточному розіграші АПЛ на рахунку форварда десять забитих м'ячів та три гольові передачі у 25 поєдинка. До того ж Кейн відзначився чотирьома голами та одним ассистом у чотирьох матчах Ліги Конференцій.
Відзначимо, Кейн та ще низка гравців претендують на звання кращого футболіста АПЛ у лютому.