Англия

Форвард Тоттегему висловився щодо роботи під керівництвом італійського фахівця.

Форвард Тоттенгему та збірної Англії Харрі Кейн висловився щодо співпраці із італійським наставником команди Антоніо Конте.

Футболіст вважає, що його команді дуже пощастило запросити такого тренера.

"Конте — фантастичний наставник. Гадаю, що нам дуже пощастило, що ми працюємо під його керівництвом. Антоніо зміг вивести мене з кризи та "гольової засухи".

Я завжди прагну прогресувати і зараз той момент, коли я зміг вийти знов на свій рівень. Вся команда хоче пробитись до Ліги чемпіонів", — наводить слова Кейна Фабріціо Романо.

У поточному розіграші АПЛ на рахунку форварда десять забитих м'ячів та три гольові передачі у 25 поєдинка. До того ж Кейн відзначився чотирьома голами та одним ассистом у чотирьох матчах Ліги Конференцій.

Відзначимо, Кейн та ще низка гравців претендують на звання кращого футболіста АПЛ у лютому.