Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця чемпіонату за підсумками лютого.

На нагороду претендують шість футболістів, серед яких двоє захисників — Бен Мі з Бернлі та Жоель Матіп з Ліверпуля. Крім них, кандидатами на нагороду є четверо форвардів — Че Адамс із Саутгемптона, Райан Фрейзер з Ньюкасла, Харрі Кейн з Тоттенхема та Вілфрід Заа з Крістал Пелас.

✨ Che Adams ✨

✨ Ryan Fraser ✨

✨ Harry Kane ✨

✨ Joel Matip ✨

✨ Ben Mee ✨

✨ Wilfried Zaha ✨



6️⃣ in-form #PL stars, but only 1️⃣ can be February's @EASPORTSFIFA Player of the Month



🏆 #PLAwards | https://t.co/PNoEqfuaYq