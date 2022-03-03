Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця чемпіонату за підсумками лютого.

На нагороду претендують шість футболістів, серед яких двоє захисників — Бен Мі з Бернлі та Жоель Матіп з Ліверпуля. Крім них, кандидатами на нагороду є четверо форвардів — Че Адамс із Саутгемптона, Райан Фрейзер з Ньюкасла, Харрі Кейн з Тоттенхема та Вілфрід Заа з Крістал Пелас.

Проголосувати за одного з кандидатів можна на сайті АПЛ до 7 березня, а переможця буде оголошено наступного тижня.