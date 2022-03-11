Англия

Футболіст очікує на кращу пропозицію від клубу.

Ліверпуль має намір пролонгувати контракт із Мохамедом Салахом найближчим часом.

Клуб знову зв'язався з футболістом та його менеджером із новою пропозицією, але вона була зовсім не такою, на яку розраховував гравець.

Він вирішив заморозити перемовини до грудня 2022 року. Сам Салах бажає залишитися у Ліверпулі, але на більш вигідних умовах.

Діє його контракт з "червоними" до літа 2023 року. Він забив 19 голів та віддав 10 асистів у 25 матчах у цьому сезоні.

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