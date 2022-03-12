Англия

Бізнесмени з РФ продовжують нести збитки через напад на нашу державу.

Англійська Прем'єр-Ліга відсторонила Романа Абрамовіча від управління лондонським Челсі через санкції з боку уряду Великої Британії.

Керівництво ліги повідомило, що "дискваліфікує" бізнесмена як керівника "синіх" через санкції, повідомляє Фабріціо Романо. Тим не менш, команда зможет грати та тренуватись.

Таким чином, російській бізнес продовжує нести фінансові втрати через дії втратившого глузд керівництва РФ.

Відзначимо, що раніше Антоніо Конте дав коментар, у якому підтримав футболістів з країни-окупанта.