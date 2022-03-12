Англия

Лондонський клуб стикнувся з серйозними проблемами.

Челсі ризикує не дограти цей сезон через санкції проти власника клуба Романа Абрамовіча, повідомляє видання The Telegraph.

Напередодні банк Barclays тимчасово заблокував рахунок Челсі, що тепер суттєво ускладнює роботу клубу. "Сині" мають певну кількість готівки, якої вистачить на короткий термін, але клуб не зможе платити за охорону і обслуговування матчів у повному обсязі. Керівництво клубу вже повідомило уряд Великої Британії, що у найгіршому випадку клуб ризикує не дограти цей сезон.

У клубі сподіваються, що уряд послабить санкції і допоможе у процесі продажу його іншому власнику.

Також стало відомо, що АПЛ відсторонила Абрамовіча від управління клубом через санкції.