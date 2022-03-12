Англієць цікавий каталонському клубу.
Маркус Рашфорд, Getty Images
12 марта 2022, 15:29
Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Маркус Рашфорд влітку може покинути клуб.
Як повідомляє Diario Sport, Барселона всерйоз зацікавлена у підписанні англійця, який, схоже, втратив місце у основі МЮ.
Для каталонців варіант з Рашфордом запасний. Вони підпишуть гравця, якщо переговори з Ерлінгом Холандом зірвуться.
У Барселоны знають, що через брак коштів Холанда буде дуже складно купити у Борусії Д.
Нагадаємо, що головний тренер МЮ Ральф Рангнік порадив Рашфорду піти з клубу, якщо він відчуває брак ігрового часу.
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