Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Маркус Рашфорд влітку може покинути клуб.

Як повідомляє Diario Sport, Барселона всерйоз зацікавлена у підписанні англійця, який, схоже, втратив місце у основі МЮ.

Для каталонців варіант з Рашфордом запасний. Вони підпишуть гравця, якщо переговори з Ерлінгом Холандом зірвуться.

У Барселоны знають, що через брак коштів Холанда буде дуже складно купити у Борусії Д.

Нагадаємо, що головний тренер МЮ Ральф Рангнік порадив Рашфорду піти з клубу, якщо він відчуває брак ігрового часу.

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