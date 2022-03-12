Англия

Керманич не хоче панькатися з забаганками свого форварда.

Нещодавно стало відомо, що нападник англійського Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд розглядає можливість покинути клуб через невизначену роль у команді.

Певна річ, що місцева преса не втратила першої ж нагоди на те, аби спитати поточного керманича команди, Ральфа Рангінка, відносно майбутнього 24-річного гравця вже під час інтерв’ю, що передувало матчу "Червоних дияволів" проти лондонського Тоттенгема.

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем. Напередодні

"Я не вважаю, що йому не вистачає ігрового часу. Із того моменту, як я почав працювати в клубі, він провів 13-14 ігор, більшу частину з яких розпочинав у стартовому складі.

Я не думаю, що це є проблемою, і він ніколи нічого не говорив про це коли ми розмовляли напередодні. Проте, якщо навіть це дійсно так, трансферне вікно зараз зачинено.

Припустимо, що він та його агенти або його сім'я в якийсь момент літа думають про те, аби перейти до іншого клубу, тоді він може це зробити, але тільки влітку. Зараз це не можливо з технічних причин, і тим паче не має нічого спільного із завтрашньою грою проти Тоттенгема чи грою у вівторок проти Атлетіко Мадрид.

Я говорив з ним учора і позавчора також, проте я нічого не знаю про те, що він незадоволений. Він мені нічого не сказав. Казав тільки, що, як і раніше, щасливий і хоче виступати за клуб на високому рівні. Не було жодної згадки про те, що він нещасливий тут", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що гра Манчестер Юнайтед — Тоттенгем відбудеться 12 березня о 19:30 за київським часом.