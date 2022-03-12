Англия

У "пенсіонерів" великі проблеми через власника.

Через санкції проти Романа Абрамовича, які можуть серйозно погіршити фінансовий стан Челсі, футболісти клубу хочуть піти.

На той випадок, якщо заробітна плата футболістам буде затримуватися, менеджери неназваних гравців з'ясовують можливі варіанти уходу.

Щоб мати справедливу причину розірвати контракти, футболістам, з великою долю ймовірності, доведеться не отримувати зарплату протягом двох місяців.

Деякі європейські клуби уважно стежать за ситуацією, щоб підписати гравців як вільних агентів вже незабаром.

Раніше повідомлялось, що Челсі ризикує не дограти цей сезон через санкції проти власника клуба.