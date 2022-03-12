Англия

Португальський нападник тричі влучив у ворота суперника.

Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку чемпіонату Англії приймав на стадіоні Олд Траффорд Тоттенгем та виграв з рахунком 3:2.

Три м'ячі за "червоних дияволів" забив португальський нападник Кріштіану Роналду.

Для досвідченого форварда це був перший хет-трик після повернення в Манчестер Юнайтед.

До цього він забивав за "червоних дияволів" у 2008 році у матчі проти Ньюкасла.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу АПЛ між Манчестер Юнайтед та Тоттенхемом.